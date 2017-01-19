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Курган

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Публикации за 19.01.17

В Кургане сотрудники ГИБДД требуют расчистить дороги

В Кургане сотрудники ГИБДД требуют расчистить дороги

Ежедневно курганские полицейские проверяют, как организована в городе работа по поддержанию дорог в безопасном для движения состоянии. Нарушения выявляются повсеместно. Самые распространенные из них – наличие снежного наката и колей на дорогах.

С начала 2017 года сотрудники полиции выдали уже 24 предписания департаменту развития городского хозяйства администрации города по устранению выявленных нарушений в содержании улично-дорожной сети. Однако в указанные сроки недостатки не были ликвидированы.

Как отмечают в пресс-службе Управления МВД России по региону, за неисполнение законных предписаний в отношении Департамента уже составлено 14 протоколов по фактам непринятия мер по устранению недостатков в установленные законом сроки. Кроме того, в администрацию Кургана направлено два определения о назначении места и времени составления административных протоколов по статье 12.34 КоАП РФ. В ведомстве отмечают, что по каждому протоколу предусмотрена ответственность в виде наложения штрафов в размере 300 000 рублей.

Курган, Марина Шашкова

Курган. Другие новости 19.01.17

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