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Курган

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Публикации за 19.01.17

В Кургане пьяному водителю, сбившему насмерть пенсионерку, грозит до семи лет тюрьмы

В Кургане пьяному водителю, сбившему насмерть пенсионерку, грозит до семи лет тюрьмы

В Кургане в суд направлено уголовное дело в отношении 41-летнего местного жителя, который обвиняется в нарушении правил дорожного движения, совершенном в нетрезвом состоянии, в результате которого погиб человек. ЧП произошло в сентябре прошлого года.

Как было установлено в ходе расследования, 19 сентября 2016 года мужчина, будучи пьяным за рулем, сел за руль LADA 2114. Двигаясь по улице Черняховского, он превысив максимально разрешенную скорость. Не сумев затормозить, у дома № 12 он допустил наезд на пешехода. Женщина 1936 года рождения от полученных травм погибла на месте ДТП.

Добавим, что, по данным региональной прокуратуры, за совершение этого преступления Уголовным кодексом Российской Федерации предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 7 лет с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок до 3 лет.

Курган, Марина Шашкова

Курган. Другие новости 19.01.17

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