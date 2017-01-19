В Зауралье судебные приставы призывают жаловаться на незаконных коллекторов

Публикации за 19.01.17

С 1 января 2017 года Федеральная служба судебных приставов ведет реестр коллекторов и контролирует их деятельность. Соответствующий приказ 15 декабря 2016 года подписал Президент РФ Владимир Путин.

Как отмечают в пресс-службе УФССП Зауралья, с момента принятия закона в России выдано 26 свидетельств на основании поступивших заявок, соответствующие сведения внесены в государственный реестр. В УФССП России пока не зарегистрировано ни одной организации, занимающейся коллекторскими функциями.

С государственным реестром коллекторских организаций на сайте ФССП России (fssprus.ru) можно ознакомиться, зайдя на главную страницу в раздел «Сервисы» подраздел «Сведения, содержащиеся в государственном реестре юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности».

«Если вас беспокоят сотрудники коллекторских агентств, то поинтересуйтесь названием их организации и загляните в государственный реестр. Если данной организации там нет, то это значит, что она нарушает закон и вам необходимо прекратить общение с представителем данного агентства», – обращаются к зауральцам в ведомстве.

Курган, Марина Шашкова

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