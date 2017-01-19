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Курган

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Публикации за 19.01.17

«Мы давно ждали этого момента». Глава Зауралья прокомментировал соглашение с Тюменским вузом

«Мы давно ждали этого момента». Глава Зауралья прокомментировал соглашение с Тюменским вузом

В Кургане подписано соглашение с Тюменским государственным медицинским университетом. Подписи под документом, гарантирующем создание кафедры вуза в Зауралье, накануне поставили губернатор региона Алексей Кокорин и ректор университета Ирина Медведева. Таким образом Зауралье стало одним из двух регионов страны, в котором при поддержке Министерства здравоохранения РФ реализуется данный пилотный проект.

«Это для Курганской области знаковое событие. Мы давно ждали этого момента, – прокомментировал Алексей Кокорин. – Ситуация по обеспечению врачебными кадрами достаточно сложная. Убежден, что открытие базовой кафедры Тюменского государственного медицинского университета позволит закрепить молодых специалистов на территории Курганской области».

Как отмечают в пресс-службе главы региона, кафедра начнет работу с 6 февраля на базе Курганской областной клинической больницы с обучения интернов и ординаторов. С сентября 2017 года студенты шестого курса будут проходить обучение на базе не только клинической больницы, но и Курганской областной детской больницы имени Красного Креста, а также регионального госпиталя для ветеранов войн.

Целевой набор от Зауралья в Тюменский государственный медицинский университет составляет в последние три года 90 человек. В соответствии с новыми федеральными образовательными стандартами медицинские вузы выпускают специалистов первичного звена – терапевтов и педиатров, которые проработав в лечебных учреждениях определенный срок по этим специальностям, могут продолжить обучение в интернатуре и ординатуре.

«Мы понимаем важность этого момента, потребность Курганской области. Проект очень сложный. Вчера мой заместитель посетила ваши лечебные базы, они достаточно хорошие. Я думаю, что студенты, которые будут обучаться на базе города Кургана, будут в полной мере удовлетворены своим обучением. Учебная, научно-методическая работа будет закреплена за нашим университетом. У вас хорошие кадры, хороший научный потенциал», – подчеркнула Ирина Медведева.

Добавим, что пока соглашение подписано на пять лет. Однако губернатор выразил надежду, что в дальнейшем оно будет пролонгировано.

Курган, Марина Шашкова

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