«Пациенты не пострадают». В Кургане вновь подняли вопрос реорганизации поликлиник

Публикации за 19.01.17

Директор департамента здравоохранения Курганской области Лариса Кокорина прокомментировала ситуацию, связанную с реорганизацией городских поликлиник. Вопрос был задан в рамках пресс-конференции.

Как было отмечено, в ближайшее время Курганская больница №5 будет объединена с поликлиникой №3 и создана Курганская поликлиника №2. Курганская поликлиника №4 будет соединена с больницей №1 и переименована в Курганскую поликлинику №1.

«Пациенты от реорганизации не пострадают. Ухудшения оказания медицинской помощи не будет. Реорганизация позволит объединить ресурсы медицинских учреждений, грамотно их распределить. Если будут возникать какие-то вопросы, мы будем их оперативно решать», – подчеркнула Лариса Кокорина.

В пресс-службе главы Зауралья напоминают, что по вопросам реорганизации поликлиник работают «горячие линии»: по вторникам, четвергам, пятницам с 14.00 до 16.00 часов в Курганской больнице №5 тел.: 8 (3522) 44-72-09; в понедельник, среду, пятницу с 15.00 до 17.00 часов тел.: 8 (3522) 43-17-72.

Курган, Марина Шашкова

Курган. Другие новости 19.01.17

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