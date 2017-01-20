В Кургане вынесли приговор санитару-убийце

Публикации за 20.01.17

В Кургане вынесен приговор санитару наркологического диспансера, который до смерти избил пациента. 27-летний мужчина признан виновным в совершении преступления по статье «Причинение телесных повреждений, повлекших по неосторожности смерть человека».

Как мы писали ранее, в мае 2016 года в диспансер в агрессивном состоянии поступил мужчина, поэтому по указанию лечащего врача к нему были применены средства фиксации: за руки и ноги при помощи тканевых повязок он был привязан к кровати.

Санитар наркодиспансера, предупреждая агрессивное поведение пациента, умышленно нанес потерпевшему несколько ударов кулаками в область живота и груди. Спустя непродолжительное время мужчина скончался. Как показала экспертиза, санитар успокоил его так, что пациент получил тупую закрытую травму живота с разрывами печени в области ложа желчного пузыря, которая осложнилась обильной кровопотерей.

Приговором суда осужденному назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор суда в законную силу не вступил.

Курган, Марина Шашкова

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