В Зауралье назвали больницы и поликлиники с самым высоким качеством оказания услуг

Публикации за 20.01.17

В Курганской области в четыре раза возросло число участников в независимой оценке качества оказания медицинский услуг. Таким образом, в 2016 году свое мнение выразили 10800 пациентов. Об итогах оценки рассказала директор департамента здравоохранения Лариса Кокорина.

Как было отмечено в ходе прошедшей пресс-конференции, в прошлом году была проведена независимая оценка качества работы 40 лечебных учреждений, участвующих в Территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. Свою оценку работе медицинских организаций пациенты выразили, заполнив анкеты в поликлиниках и стационарах, на сайте Департамента здравоохранения, лечебных учреждений.

Говорилось не только о плюсах работы, но и о минусах. В итоге главврачам медучреждений, участвующим в оценке, были даны поручения составить и выполнить перечень мероприятий по устранению всех недочетов. Результаты независимой оценки и перечень мероприятий лечебные учреждения должны опубликовать на своих сайтах. С ними может ознакомиться каждый желающий.

Как подчеркнула Кокорина, зауральцы всегда могут рассказать о некачественном оказании услуг в больницах сотрудникам департамента. Это можно сделать, в том числе, по телефону «горячей линии» 8 (3522) 46-16-65, электронной почте dzo©kurganobl.ru, при помощи заполнения специальной формы обратной связи на официальном сайте департамента. Также можно обратиться в Фонд социального страхования, который может принять к лечебному учреждению штрафные санкции. Телефон круглосуточной «горячей линии» 88001002187.

Добавим, что в 2016 году по итогам независимой оценки качества максимальное количество баллов набрали Курганская поликлиника №4, Курганская детская стоматологическая поликлиника, Курганский областной врачебно-физкультурный диспансер, Курганский областной наркологический диспансер, Альменевская центральная районная больница, Целинная ЦРБ, Глядянская ЦРБ, Мокроусовская ЦРБ.

Среди стационаров лучшими по качеству оказания услуг признаны Сафакулевская центральная районная больница, Шумихинская ЦРБ, Альменевская ЦРБ, Курганский областной противотуберкулезный диспансер и Шадринский областной психоневрологический диспансер.

В пресс-службе главы Зауралья добавляют, что в 2017 году анкетирование будет продолжено.

Курган, Марина Шашкова

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