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Курган

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Публикации за 20.01.17

В Зауралье разработают стратегию развития до 2030 года

В Зауралье разработают стратегию развития до 2030 года

В Кургане прошло заседание рабочей группы по разработке стратегии социально-экономического развития региона до 2030 года. Провел его вице-губернатор Зауралья Виктор Сухнев.

Как сообщают в пресс-службе главы региона, в состав рабочей группы вошли представители органов исполнительной власти, депутаты Курганской областной Думы, а также представители научных и образовательных учреждений.

По словам Сухнева, рабочей группе необходимо определить этапы и сроки разработки Стратегии региона. Закон, утверждающий стратегию социально-экономического развития на долгосрочный период, должен вступить в силу в Курганской области до 1 января 2019 года. Координировать работу будет Департамент экономического развития области.

Директор Департамента экономического развития Сергей Чебыкин заверил, что в стратегии будут учтены интересы власти, бизнеса, науки и общественности, а также комплексное развитие территорий. Определять, как развиваться Зауралью в перспективе, будут не приглашенные консультанты, а те, кто живет, работает и управляет областью, чьи интересы связаны с жизнью на этой территории. Поэтому к созданию проекта стратегии будут активно привлекать бизнес и научное сообщество, общественные организации.

В пресс-службе главы Зауралья добавляют, что для более полного учета интересов различных групп населения создается экспертный совет, который будет вырабатывать согласованные предложения по достижению целей и реализации задач стратегии региона. Он, в свою очередь, будет разделен на группы: «Бизнес», «Наука», «Общественность», «Власть» и «СМИ».

Курган, Марина Шашкова

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