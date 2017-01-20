В Кургане решают, как законно перекрывать газ в квартирах асоциальных граждан

Публикации за 20.01.17

16 января в Шадринске четыре человека задохнулись угарным газом. Причем двое из них жили в квартире, соседней с той, где после было установлено завышенное содержание в воздухе продуктов сгорания природного газа. Произошедшая трагедия заставила чиновников задуматься о проблеме, которая волнует многих людей: почему не отключают газ асоциальным семьям, которые по забывчивости или другой причине могут спровоцировать беду.

В Кургане этой теме было посвящено очередное заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Его провел руководитель администрации города Андрей Потапов.

Было отмечено, что поступает много жалоб от курганцев, проживающих по соседству с гражданами, не контролирующими свои действия, и людьми, ведущими асоциальный образ жизни. Опасаясь за себя и своих близких, люди регулярно пишут в различные инстанции, требуя перекрыть газ опасным соседям. К сожалению, отметил директора АО «Кургангоргаз» Олег Попов, никаких дополнительных мер, кроме проверки внутридомового газового оборудования, предприятие в силу своих полномочий сегодня принять не может.

Чтобы не возникало ЧП, аналогичных шадринскому случаю, было предложено, не дожидаясь возможных негативных последствий, проработать вопрос об отключении газа жителям многоквартирных домов, от действий которых могут пострадать невинные люди. Альтернативой приборов для приготовления пищи, отмечалось на заседании комиссии, могут стать электроплиты: они более безопасны и просты в эксплуатации.

В итоге начальнику МКУ «Управление по делам ГО и ЧС города Кургана» Аркадику Галустову поручили в течение недели отработать механизм отключения газа потребителям, которые ведут асоциальный образ жизни либо не могут контролировать свои действия, сообщают в пресс-службе муниципалитета.

Курган, Марина Шашкова

Курган. Другие новости 20.01.17

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