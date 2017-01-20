Ярмарки выходного дня в Кургане станут постоянными

До конца марта ярмарки выходного дня, полюбившиеся курганцам, будут работать каждую субботу. Об этом сообщили в пресс-службе муниципалитета, отметив, что решение принято после многочисленных просьб горожан.
Торговые ряды разместятся у центров культуры и досуга «Спутник» и «Современник». Ярмарки будут ждать покупателей каждую субботу с 21 января по 28 марта.
Напомним, что места на ярмарках выходного дня предоставляются местным сельхозтоваропроизводителям, гражданам, ведущим крестьянские (фермерские) и личные подсобные хозяйства, пчеловодам.
На ярмарках горожане смогут приобрести молочную и мясную продукцию, мясные полуфабрикаты, свежую рыбу, мясо птицы, мясо кролика, мед, хлеб и хлебобулочные изделия, овощи по ценам производителей.
Заявки на участие в ярмарке сельхозтоваропроизводители могут подать в Департамент экономического развития, предпринимательства и торговли.
Курган, Марина Шашкова
Курган. Другие новости 20.01.17
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