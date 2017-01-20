В Зауралье выросли страховые выплаты пострадавшим на производстве

Публикации за 20.01.17

С 1 января 2017 года проиндексированы ежемесячные страховые выплаты пострадавшим на производстве. Увеличение составило 4%, сообщают в пресс-службе регионального отделения Фонда социального страхования.

По данным источника, в январе специалистами отделения произведён перерасчет страхового обеспечения, получателям перечислены выплаты с учетом индексации. Средний размер страховой выплаты в Зауралье составил 5807 рублей.

Добавим, что в настоящее время на учете в Курганском региональном отделении Фонда социального страхования состоят около 2 тысяч пострадавших на производстве. Более половины из них (1582 человека) получают выплаты после производственных травм, 222 человека – вследствие профессионального заболевания, 196 граждан получают пособие по утере кормильца.

Курган, Марина Шашкова

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