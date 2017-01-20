Сами виноваты. В Кургане объяснили, почему замерзают водоразборные колонки

Публикации за 20.01.17

Депутат Курганской городской Думы Александр Емелин провел очередное заседание комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству. На сей раз темой беседы стало состояние водоразборных колонок, являющихся главным источником водоснабжения для жителей целого ряда индивидуальных жилых домов.

По словам гендиректора АО «Водный Союз» Владимира Овсянникова, всего на обслуживании предприятия находятся 309 водоразборных колонок. Все они были своевременно подготовлены к работе в зимний период. Однако, несмотря на принятые меры, колонки постоянно замерзают.

Главными причинами были названы низкие температуры воздуха и неправильная эксплуатация устройств.

«К примеру, очень часто жители частного сектора надевают на колонку шланг для набора воды, что, отмечают специалисты, в корне неправильно. Подсоединение к водоразборным колонкам труб, шлангов и прочих устройств для полива, транспортировки, перекачки воды вызывает замерзание колонки и выход ее из строя из-за заполнения водой ее полости», – говорится в официальном сообщении пресс-службы муниципалитета.

Было отмечено, что департамента ЖКХ в ежедневном режиме ведет мониторинг «замороженных» колонок. Например, на утро 18 января таких колонок в городе насчитывалось 43. Акционерному обществу «Водный Союз» направляются письма и телефонограммы с требованием в кратчайшие сроки устранить возникающие неполадки. При этом контроль снимается только тогда, когда колонка приводится в исправное состояние.

Информацию о функционировании водоразборных колонок депутаты приняли к сведению. При этом они заострили внимание руководства «Водного Союза» на необходимости расчистки от льда и снега территорий, где расположены устройства для разбора воды.

Курган, Марина Шашкова

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