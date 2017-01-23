В Кургане заброшенный завод станет новой инвестплощадкой

Публикации за 23.01.17

В Кургане создается новый завод нефтегазового оборудования. Производственная площадка с перспективой создания до 800 новых рабочих мест и уникальным производством, аналогов которого в России пока не существует, – это лишь часть предполагаемых результатов инвестиционного проекта по созданию в Кургане нового завода. Ход его реализации обсуждался на очередном заседании Проектного офиса по формированию благоприятного инвестиционного климата.

Проект реализует компания «SLC». Представитель ее, Виктор Бутко, рассказал, что Курган как инвестиционная площадка был выбран неслучайно: сыграло выгодное географическое положение муниципального образования, его равноудаленность от городов, потребителям которых может быть интересна производимая компанией продукция.

Как сообщают в пресс-службе муниципалитета, производственная площадка разместилась в микрорайоне Керамзитном на месте разрушенного завода. На сегодняшний день здесь выполнены проектные работы первой очереди. Заново возведен первый корпус вспомогательного производства общей площадью 1400 квадратных метров, на базе которого в ближайшее время планируется развернуть сектор по ремонту оборудования, сдаваемого компанией в аренду. Восстановлены другие вспомогательные помещения, а также часть бывшего корпуса площадью около четырех тысяч квадратных метров. Здесь в дальнейшем разместится машиностроительный завод.

Сегодня компания приступила к реализации второго этапа проекта – проектированию цеха на 17 тысяч квадратных метров под технологию машиностроительного производства. Тут в дальнейшем планируется выпускать буровые установки на 225 тонн, точнее – их вышечно-лебедочный блок.

В дальнейших планах компании – наладить производство остальных компонентов буровой установки – насосных блоков, циркуляционных систем и т.д. В настоящее время специалисты предприятия разрабатывают технологию развертывания производства на существующих площадях. Идет поставка технологического оборудования, его монтаж, пуско-наладочные работы. Все строительные работы, как ожидается, будут окончены в 2018 году.

Добавим, что уже сейчас компания ищет персонал.

Курган, Марина Шашкова

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