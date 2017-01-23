В Кургане назвали главные проблемы в сфере образования

Публикации за 23.01.17

В Кургане прошло совещание, посвященное итогам деятельности департамента социальной политики администрации города. Участие в нем приняли глава областного центра Сергей Руденко и сити-менеджер Андрей Потапов.

Как было отмечено, в 2016 году в муниципальной системе образования функционировали 126 образовательных организаций; оздоровительную и спортивную работу с детьми и подростками осуществляли шесть муниципальных спортивных школ; в сфере культуры работали 24 муниципальных библиотеки, шесть организаций дополнительного образования детей и шесть культурно-досуговых учреждений.

В 2016 году детские сады посещали 19073 ребенка. 17 дошкольных групп было открыто в школах. Также продолжала свою работу микрогруппа на дому, шесть групп функционировало на условиях муниципального заказа у предпринимателей.

Общее число школьников составило 35552. Выросло качество образования детей: по итогам 2015-2016 учебного года 95 курганских выпускников были награждены медалью «За особые успехи в учении», это на 15 человек больше, чем было в 2014- 2015 учебном году. 15 ребят набрали по 100 баллов на Едином государственном экзамене по разным предметам. 18 учащихся города Кургана участвовали в заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников, а пять из них – ученики гимназий №№ 19, 30 и 47 – стали её победителями и призёрами. Кроме того, гимназии №№ 19, 30, 47 вошли в списки лучших общеобразовательных организаций России, обеспечивающих качественное общее образование и высокие возможности развития способностей школьников.

По информации пресс-службы муниципалитета, основной проблемой в области образования остается нехватка мест в образовательных организациях. Для решения проблемы в системе дошкольного образования в 2016 году было открыто два детских сада на 600 мест и семь дополнительных групп на 175 мест, в результате чего все дети в возрасте от 3 до 7 лет были обеспечены путевками в детские сады на 100%. Задача сегодняшнего дня – обеспечить местами в детских садах детей от 1,5 до 3 лет. Для этого будет продолжено строительство детского сада в 5 микрорайоне Заозерного, а также проработаны иные варианты обеспечения местами детей в детских садах.

Кроме того, остро на сегодняшний день стоит вопрос перевода школ на работу в одну смену. Среди других важных задач также были обозначены привлечение в сферу образования молодых специалистов, улучшение материально-технической базы образовательных учреждений, создание условий для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья и ряд других.

Курган, Марина Шашкова

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