В Зауралье чиновника приговорили к обязательным работам

Публикации за 23.01.17

Мировой суд Петуховского района назначил 20 часов обязательных работ главе администрации Курортного сельсовета (поселок Курорт «Озеро Медвежье»). Наказание вынесено в связи с тем, что чиновник не выплатил штраф, который был назначен Управлением Роспотребнадзора.

Как отмечают в надзорном ведомстве, ранее в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Курганской области обратился гражданин с жалобой на затопление территории его домовладения сточными водами из централизованной системы канализации, имеющейся в поселке. Кроме заявителя, от сточных вод пострадали подворья еще нескольких жителей населенного пункта.

В отношении должностного лица, не организовавшего водоотведение от жилых домов, был составлен протокол об административном правонарушении за несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и потребления и назначен штраф в размере 10 тысяч рублей. Однако чиновник его не уплатил.

Исследовав материалы дела, суд пришел к выводу, что глава сельсовета виновен в совершении административного правонарушения по статье «Неуплата административного штрафа в установленный срок». В качестве наказания ему назначены обязательные работы.

Курган, Марина Шашкова

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