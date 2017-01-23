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Курган

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Публикации за 23.01.17

Зауральских инженеров-экологов ждут на конкурсе профмастерства

Зауральских инженеров-экологов ждут на конкурсе профмастерства

В Ханты-Мансийске 2 марта пройдет конкурс профессионального мастерства «Славим человека труда!» в номинации «Лучший инженер-эколог». Зауральских профессионалов приглашаю принять участие в этом мероприятии.

Как сообщают в пресс-службе губернатора области, для участия в конкурсе необходимо до 28 февраля представить в Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды собственные разработки проектов, связанные с экологической безопасностью территорий, которые имеют практическую значимость.

Конкурс проводится среди организаций высшего образования и предприятий базовых отраслей экономики в двух номинациях: «Инженерное искусство молодых» и «Профессиональные инженеры». Участники – студенты старших курсов, магистранты, аспиранты и молодые ученые (до 35 лет) инженерно-технических специальностей вузов и работники предприятий этой сферы.

Добавим, что цель конкурса – повышение престижа инженерных профессий и формирование позитивного отношения к ним.

Курган, Марина Шашкова

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