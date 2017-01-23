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Курган

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Публикации за 23.01.17

В Зауралье вышел в свет календарь самых значимых событий года

В Зауралье вышел в свет календарь самых значимых событий года

В Кургане выпустили календарь самых значимых событий Зауралья в 2017 году. Его презентовали в конце минувшей недели на встрече с журналистами. Ожидается, что вышедший путеводитель в числе прочих мероприятий будет способствовать развитию внутреннего туризма. Издан он по инициативе управления по физической культуре, спорту и туризму Курганской области совместно с Туристским информационным центром.

Как было отмечено, календарь можно будет бесплатно получить на железнодорожном и автовокзалах, в аэропорту, школах и различных учреждениях региона. Кроме того, летом Туристский информационный центр заработает в новом здании на Центральном стадионе.

Вышедший сборник уже шестой по счету. Причем в нем рассказывается не только о том, что пройдет в регионе, но и в близлежащих областях.

По данным пресс-службы главы Зауралья, среди наиболее значимых событий, которые должны заинтересовать жителей и гостей области, – международный фестиваль театров кукол «Мечта о полете», он пройдет в апреле в Кургане, июльская Крестовско-Ивановская ярмарка в деревне Крестовская Шадриснкого район, а также фестиваль «Батуринская святыня», которая пройдет в августе в селе Батурино. В этот раз его посвятят 200-летию со дня рождения уроженца района – выдающегося русского церковного деятеля архимандрита Антонина (Капустина). В ближайшее время, в феврале, стартует массовая лыжная гонка «Лыжня России».

Как рассказал начальник управления по физической культуре Александр Васильев, все маршруты для желающих познакомиться с Зауральем, делятся на два вида: туристские и экскурсионные.

Он добавил, что сейчас специалисты Центра разрабатывают презентации каждого района Зауралья.

Курган, Марина Шашкова

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