В Зауралье приступил к работе новый состав молодежного правительства

Публикации за 23.01.17

В Курганской области сформирован новый, восьмой, созыв молодежного правительства. 20 января губернатор региона Алексей Кокорин встретился с его участниками и поставил задачи, которые им предстоит решать в ближайшие три года.

«Вы должны быть примером для своих сверстников. Вы родились в Зауралье. Время летит очень быстро. От вас зависит, какой будет наша любимая малая родина, ее инвестиционная привлекательность. Нам нужны ваши креативные наработки. Если в них будет рациональное зерно, они будут учитываться в работе Правительства Курганской области. Прошу отнестись к этому очень серьезно», – обратился губернатор к молодежи.

Как сообщают в пресс-службе главы Зауралья, в планах губернатора – проводить рабочие встречи с новым составом молодежного общественного совета каждые три месяца.

Кроме того, отмечается, что члены молодежного правительства VII и VIII созывов по поручению Алексея Кокорина включены в кадровый резерв правительства Курганской области.

«Кадровый резерв формируется из людей, которые доказали, что они достойны служить области. Если у вас будет желание, рассмотрят вашу заявку на замещение должности государственной или муниципальной службы», – пояснил Кокорин.

Отметим, что председателем молодежного правительства был избран Александр Городских, который активно проявил себя за время работы в общественном совете предыдущего состава. Он получил удостоверение из рук Алексея Кокорина.

Добавим, что также в этот день глава Зауралья вручил Благодарности губернатора членам Молодежного правительства седьмого созыва, которые внесли наибольший вклад в его работу.

Курган, Марина Шашкова

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