NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Курган

■■■■■■■■■

,

Публикации за 23.01.17

В Курганской полиции высадился «Студенческий десант»

В Курганской полиции высадился «Студенческий десант»

Полицейские Зауралья познакомят студентов и учащихся с особенностями своей работы. Акция «Студенческий десант» проходит традиционно в преддверии Дня российского студенчества с 20 по 24 января.

Как считают в УМВД России по Курганской области, понять, с какими сложностями сталкивается полицейский, какую ответственность несет и чем рискует при выполнении своих служебных обязанностей, возможно только вжившись в его роль. Это и предложено студентам ВУЗов и учащимся средних специальных учебных заведений. Им сотрудники полиции предоставили возможность пройти кратковременную стажировку в различных подразделениях органов внутренних дел. «Студенческий десант» побывает с экскурсиями в Управлении по контролю за оборотом наркотиков, Центре кинологической службы, УГИБДД, отделах полиции. Юные «стажеры» смогут принять участие вместе с полицейскими в патрулировании улиц города.

Кроме того, в рамках акции предусмотрено посещение музея УМВД, где гостей познакомят с историей ведомства, продемонстрировав фотографии, документы и личные вещи сотрудников, встречи с руководителями областного Управления и его территориальных органов, а также спортивные мероприятия, сообщают в пресс-службе ведомства.

Курган, Марина Шашкова

Курган. Другие новости 23.01.17

В Кургане из колонии сбежал заключенный. / В Зауралье приступил к работе новый состав молодежного правительства. / В Зауралье вышел в свет календарь самых значимых событий года.

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Адрес уральской редакции: Екатеринбург, ул. Радищева, 6-А, офис 906.
Телефоны в Екатеринбурге: +7 (343) 380-23-37, +7 (343) 287-45-89.
Факс: +7 (343) 380-23-38. E-mail: nr2.ekb (енотовидная собака] gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
Диалог на русском
DirectAdvert
GlobalTeaser
MediaMetrics
RedTram
Loading...
Новости Мира
MarketGid
Flag Counter