В Курганской полиции высадился «Студенческий десант»

Публикации за 23.01.17

Полицейские Зауралья познакомят студентов и учащихся с особенностями своей работы. Акция «Студенческий десант» проходит традиционно в преддверии Дня российского студенчества с 20 по 24 января.

Как считают в УМВД России по Курганской области, понять, с какими сложностями сталкивается полицейский, какую ответственность несет и чем рискует при выполнении своих служебных обязанностей, возможно только вжившись в его роль. Это и предложено студентам ВУЗов и учащимся средних специальных учебных заведений. Им сотрудники полиции предоставили возможность пройти кратковременную стажировку в различных подразделениях органов внутренних дел. «Студенческий десант» побывает с экскурсиями в Управлении по контролю за оборотом наркотиков, Центре кинологической службы, УГИБДД, отделах полиции. Юные «стажеры» смогут принять участие вместе с полицейскими в патрулировании улиц города.

Кроме того, в рамках акции предусмотрено посещение музея УМВД, где гостей познакомят с историей ведомства, продемонстрировав фотографии, документы и личные вещи сотрудников, встречи с руководителями областного Управления и его территориальных органов, а также спортивные мероприятия, сообщают в пресс-службе ведомства.

Курган, Марина Шашкова

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