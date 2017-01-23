В Кургане сотрудницы учебного центра обманули государство на 800 тысяч рублей

Публикации за 23.01.17

В Кургане завершено расследование уголовного дела по фактам мошенничества экс-сотрудниц одного из учебных центров города. Три коллеги изготавливали подложные документы, по которым после получали деньги из бюджета.

Как рассказали нам в пресс-службе УМВД России по Курганской области, было установлено, что в период с февраля по декабрь 2013 года три сотрудницы одного их учебных центров города, убедив нескольких индивидуальных предпринимателей предоставить им свои банковские реквизиты, использовали эти данные для изготовления подложных документов. От имени ИП с Центром занятости Кургана были заключены три договора о предоставлении субсидии на организацию стажировки выпускников учреждений профессионального образования. Кроме того, злоумышленницы, введя в заблуждение нескольких граждан, фиктивно оформили их в качестве стажеров к указанным предпринимателям. Для создания видимости выполнения условий заключенных договоров они предоставили в Центр занятости населения подложные отчетные документы. Впоследствии на счета ИП от Центра занятости населения города Кургана поступили денежные средства в сумме 658 590 рублей.

Кроме того, обвиняемые изготовили необходимый пакет подложных документов от имени лиц, оформленных в качестве стажеров, о якобы проживании их в арендованных жилых помещениях во время прохождения стажировки. На основании представленных документов Центр занятости населения города Кургана перечислил на расчетные счета банковских карт фиктивных стажеров еще 108 600 рублей.

Полученные в итоге 767 190 рублей злоумышленницы потратили на личные нужды.

Уголовное дело по трем эпизодам преступления, предусмотренного статьей 159.2 УК Российской Федерации «Мошенничество при получении выплат», направлено в суд для рассмотрения по существу.

Курган, Марина Шашкова

Курган. Другие новости 23.01.17

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