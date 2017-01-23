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Курган

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Публикации за 23.01.17

В Зауралье 34 тысячи жителей любят пострелять в зверей и птиц

В Зауралье 34 тысячи жителей любят пострелять в зверей и птиц

Жители Курганской области активно получают охотничьи билеты единого федерального образца. В 2016 году было выдано более 1300 охотничьих билетов. При этом среди получивших билеты не только мужчины, но и представительницы прекрасного пола, сообщают в департаменте природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Всего в Курганской области по данным на 1 января 2017 года в государственном охотхозяйственном реестре зарегистрировано порядка 34 тысяч охотников.

В ведомстве сообщают, что за получением государственной услуги по выдаче и аннулированию охотничьих билетов можно обратиться в Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области, а также к специалистам в районах области или в структурные подразделения МФЦ, функционирующие на территории муниципальных районов Курганской области. Подать заявление на получение охотничьего билета единого федерального образца можно также в электронном виде на Едином портале госуслуг.

Курган, Марина Шашкова

Курган. Другие новости 23.01.17

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