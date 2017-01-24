Жительницу Зауралья будут судить за «скрытность»

Публикации за 24.01.17

В Куртамышском районе утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местной жительницы. За неуведомление о наличии у нее второго гражданства она может быть наказана рублем.

В ходе предварительного следствия было установлено, что женщина, являясь одновременно гражданином Российской Федерации и Украины, имела паспорта обоих государств. При этом на территории Куртамышского района она была зарегистрирована с 1997 года. Вопреки требованиям законодательства, она не сообщила в соответствующий территориальный орган миграционного учета о наличии у нее гражданства иностранного государства. Отметим, что по закону этот срок составляет 60 дней.

В настоящее время уголовное дело в отношении женщины направлено в Куртамышский районный суд для рассмотрения по существу.

За совершение преступления по ст. 330.2 УК РФ предусмотрена ответственность в виде штрафа в размере до двухсот тысяч рублей либо обязательных работ на срок до четырехсот часов, уточняют в пресс-службе прокуратуры Курганской области.

Курган, Марина Шашкова

Курган. Другие новости 23.01.17

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