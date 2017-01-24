Курганскому лжетеррористу грозит три года тюрьмы

Публикации за 24.01.17

В Кургане прокуратурой утверждено обвинительное заключение в отношении местного жителя, которому нравится «хулиганить». Он обвиняется в совершении преступления по статье «Заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, создающем опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных общественно опасных последствий».

Как рассказали корреспонденту NDNews в пресс-службе регионального надзорного ведомства, в ходе следствия было установлено следующее. В октябре 2016 года мужчина, осознавая то, что нарушает закон, умышленно, из хулиганских побуждений с принадлежащего ему сотового телефона направил на номер, принадлежащий администрации Президента РФ, смс-сообщения с заведомо ложными сведениями о готовящемся взрыве девятиэтажного многоквартирного дома № 7 в 3 микрорайоне Кургана. Правда, обмануть полицию ему не удалось. Личность лжетеррориста была установлена.

В настоящее время материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.

Добавим, что за совершение этого преступления Уголовным кодексом РФ предусмотрена ответственность в виде лишения свободы на срок до 3 лет.

Курган, Марина Шашкова

Курган. Другие новости 24.01.17

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