NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Курган

■■■■■■■■■

,

Публикации за 24.01.17

Курганскому лжетеррористу грозит три года тюрьмы

Курганскому лжетеррористу грозит три года тюрьмы

В Кургане прокуратурой утверждено обвинительное заключение в отношении местного жителя, которому нравится «хулиганить». Он обвиняется в совершении преступления по статье «Заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, создающем опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных общественно опасных последствий».

Как рассказали корреспонденту NDNews в пресс-службе регионального надзорного ведомства, в ходе следствия было установлено следующее. В октябре 2016 года мужчина, осознавая то, что нарушает закон, умышленно, из хулиганских побуждений с принадлежащего ему сотового телефона направил на номер, принадлежащий администрации Президента РФ, смс-сообщения с заведомо ложными сведениями о готовящемся взрыве девятиэтажного многоквартирного дома № 7 в 3 микрорайоне Кургана. Правда, обмануть полицию ему не удалось. Личность лжетеррориста была установлена.

В настоящее время материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.

Добавим, что за совершение этого преступления Уголовным кодексом РФ предусмотрена ответственность в виде лишения свободы на срок до 3 лет.

Курган, Марина Шашкова

Курган. Другие новости 24.01.17

Жительницу Зауралья будут судить за «скрытность». / Зауральских инженеров-экологов ждут на конкурсе профмастерства. / В Зауралье 34 тысячи жителей любят пострелять в зверей и птиц.

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Адрес уральской редакции: Екатеринбург, ул. Радищева, 6-А, офис 906.
Телефоны в Екатеринбурге: +7 (343) 380-23-37, +7 (343) 287-45-89.
Факс: +7 (343) 380-23-38. E-mail: nr2.ekb (енотовидная собака] gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
Диалог на русском
DirectAdvert
GlobalTeaser
MediaMetrics
RedTram
Loading...
Новости Мира
MarketGid
Flag Counter