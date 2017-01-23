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Курган

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Публикации за 23.01.17

Жители Кургана массово займутся спортом

Жители Кургана массово займутся спортом

Сегодня в Кургане стартует традиционный месячник оборонно-массовой и спортивной работы. План первоочередных мероприятий обсудили участники очередного аппаратного совещания в администрации города.

Как рассказал начальник отдела военного комиссариата по Кургану Сергей Васильев, в этом году месячник посвящен 90-летию ДОСААФ России и Дню защитника Отечества.

Торжественное открытие его пройдет сегодня в 13:00 на площадке возле кинотеатра «Россия». Ожидается, что в митинге примут участие представители правительства Курганской области, администрации Кургана, военных комиссариатов области и города, общественные и ветеранские организации, учащиеся учебных заведений города, курсанты и офицеры Курганского пограничного института ФСБ России, представители организаций ДОСААФ России Курганской области.

В пресс-службе муниципалитета отмечают, что также в этот деньпройдут торжественные мероприятия у мемориала памяти танкистов, памятников А. Матросову, Д. Карбышеву, воинам 32-го запасного лыжного полка и воинам, погибшим в локальных войнах и вооруженных конфликтах.

Курган, Марина Шашкова

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