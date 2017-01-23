NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Курган

■■■■■■■■■

,

Публикации за 23.01.17

В Кургане из колонии сбежал заключенный

В Кургане из колонии сбежал заключенный

21 января после проведения просчета осужденных, отбывающих наказание в участке колонии-поселения при ИК-2 в селе Просвет Кетовского района, было обнаружено отсутствие одного из осужденных. Об этом сегодня сообщают в УФСИН России по Курганской области.

По данным источника, беглеца обнаружили спустя сутки. 33-летний мужчина был задержан 22 января в 11-30 в микрорайоне Заозерный в Кургане.

Как сообщает oblast45, сбежавшим заключенным оказался Андрей Сметанин (Усольцев), который был приговорен к 18 годам лишения свободы за совершение убийства. Коллеги из других СМИ, ссылаясь на собственные источники, добавляют, что также за плечами мужчины – разбой. Освободиться он должен был в 2020 году.

Сейчас в отношении беглеца возбуждено очередное уголовное дело по статье «Побег из места лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи».

Курган, Марина Шашкова

Курган. Другие новости 23.01.17

В Зауралье приступил к работе новый состав молодежного правительства. / В Зауралье вышел в свет календарь самых значимых событий года. / В Зауралье чиновника приговорили к обязательным работам.

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Адрес уральской редакции: Екатеринбург, ул. Радищева, 6-А, офис 906.
Телефоны в Екатеринбурге: +7 (343) 380-23-37, +7 (343) 287-45-89.
Факс: +7 (343) 380-23-38. E-mail: nr2.ekb (енотовидная собака] gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
Диалог на русском
DirectAdvert
GlobalTeaser
MediaMetrics
RedTram
Loading...
Новости Мира
MarketGid
Flag Counter