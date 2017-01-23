В Кургане из колонии сбежал заключенный

Публикации за 23.01.17

21 января после проведения просчета осужденных, отбывающих наказание в участке колонии-поселения при ИК-2 в селе Просвет Кетовского района, было обнаружено отсутствие одного из осужденных. Об этом сегодня сообщают в УФСИН России по Курганской области.

По данным источника, беглеца обнаружили спустя сутки. 33-летний мужчина был задержан 22 января в 11-30 в микрорайоне Заозерный в Кургане.

Как сообщает oblast45, сбежавшим заключенным оказался Андрей Сметанин (Усольцев), который был приговорен к 18 годам лишения свободы за совершение убийства. Коллеги из других СМИ, ссылаясь на собственные источники, добавляют, что также за плечами мужчины – разбой. Освободиться он должен был в 2020 году.

Сейчас в отношении беглеца возбуждено очередное уголовное дело по статье «Побег из места лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи».

Курган, Марина Шашкова

Курган. Другие новости 23.01.17

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