Медучреждения Зауралья ошиблись на 70 тысяч рублей / Претензии предъявили на неправильное оформление «больничных»

Публикации за 24.01.17

В 2016 году в Курганской области медицинскими учреждениями было выдано более 250 тысяч больничных листков. Специалистами Курганского регионального отделения Фонда социального страхования проведено 190 проверок больниц и поликлиник на предмет соблюдения порядка выдачи, продления и оформления листков нетрудоспособности.

Как сообщают в фонде, в ходе надзорных мероприятий удалось проверить более 92 тысяч «больничных», что составляет 35% от общего числа выданных медицинскими организациями (263615) в 2016 году. При этом, по сравнению с данными 2015 год, на 9% сократилось количество листков нетрудоспособности, выданных с нарушением законодательства. Их выявлено 52.

Источник отмечает, что по 26 из них медицинским организациям предъявлены финансовые претензии на сумму более 70 тысяч рублей.

Курган, Марина Шашкова

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