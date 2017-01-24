В Зауралье превышен эпидемический порог по ОРВИ / Школы закрываются на карантин

Публикации за 24.01.17

На прошлой неделе в Курганской области зарегистрировано 8373 случая ОРВИ. Заболеваемость превысила пороговый уровень на 19,8%. Третья часть заболевших – школьники (33% или 2769 человек). Интенсивные темпы прироста отмечаются во всех возрастных группах.

По данным Управления Роспотребнадзора, по городу Кургану заболеваемость выше эпидемического порога на 30,2 %, всего заболели 4744 человека. Темп прироста за неделю – 62,4%.

Всего на территории области в эпидсезон 2016-2017 годов зарегистрировано 43 случая гриппа, 28 случаев лабораторно подтверждены.

В ведомстве подчеркивают, что в настоящее время в медучреждениях усилен противоэпидемический режим, ведется контроль над соблюдением температурного режима, режимов текущей дезинфекции, обеззараживанием воздушной среды, ношением масок. Прекращен допуск посетителей к больным в стационары, учреждения с круглосуточным пребыванием детей.

Также введено поэтапное перепрофилирование соматических стационаров для госпитализации больных гриппом. В дополнительных развернутых отделениях для госпитализации больных введен дезинфекционный режим, соответствующий режиму инфекционного стационара.

В случаях подозрения на внебольничные пневмонии, тяжелые формы гриппа, особенно среди детей, беременных женщин, лиц, страдающих хроническими заболеваниями, будет обеспечена незамедлительная госпитализация и лабораторное обследование.

Жителям рекомендуют носить маски при посещении мест массового пребывания людей, соблюдение мер неспецифической профилактики.

Добавим, что ряд классов и образовательных учреждения региона уже закрыты на карантин.

По вопросам профилактики ОРВИ и гриппа можно обращаться по телефону: 46-12-52.

Курган, Марина Шашкова

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