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Курган

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Публикации за 24.01.17

В Зауралье детский омбудсмен пообщается с жителями по телефону

В Зауралье детский омбудсмен пообщается с жителями по телефону

В четверг, 26 января, уполномоченный при губернаторе Курганской области по правам ребенка Алена Лопатина проведет «горячую линию» для населения. Тема: «Права детей и семей с детьми: регистрация, миграция, документирование».

Как сообщают в пресс-службе главы Зауралья, в работе «горячей линии» примут участие сотрудники УМВД России по Курганской области.

Добавим, что вопросы детскому омбудсмену и представителям правоохранительных органов можно будет задать с 14:00 до 15:00. Телефон «горячей линии»: 8(3522)23-19-49.

Курган, Марина Шашкова

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