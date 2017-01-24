В Зауралье детский омбудсмен пообщается с жителями по телефону

Публикации за 24.01.17

В четверг, 26 января, уполномоченный при губернаторе Курганской области по правам ребенка Алена Лопатина проведет «горячую линию» для населения. Тема: «Права детей и семей с детьми: регистрация, миграция, документирование».

Как сообщают в пресс-службе главы Зауралья, в работе «горячей линии» примут участие сотрудники УМВД России по Курганской области.

Добавим, что вопросы детскому омбудсмену и представителям правоохранительных органов можно будет задать с 14:00 до 15:00. Телефон «горячей линии»: 8(3522)23-19-49.

Курган, Марина Шашкова

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