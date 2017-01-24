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Курган

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Публикации за 24.01.17

В Зауралье усилят контроль за любителями зимней рыбалки

В Зауралье усилят контроль за любителями зимней рыбалки

В Зауралье началась усиленная профилактическая работа по предупреждению несчастных случаев на водоёмах. Накануне, 23 января, в регионе стартовала масштабная профилактическая акция «Безопасный лед».

Как сообщают в пресс-службе ГУ МЧС по Курганской области, в акции принимают участие сотни специалистов различных министерств, ведомств, муниципальных структур, представителей общественных организаций и добровольцев.

В первый же день акции была организована работа 21 группы по проведению патрулирований водных объектов области, 26 групп по проведению профилактических рейдов на водных объектах и профилактических мероприятий в образовательных учреждениях. Кроме того, было выставлено три временных спасательных постов в местах массового выхода людей на лёд (на реке Тобол в районе Шевелевки в Кургане, на озере Каменном в Петуховском районе и озере Песчаное в Шадринском районе).

В ходе 47 совместных рейдов и патрулирований по водоемам Курганской области было выявлено четыре несанкционированных выхода людей на лед в в Кетовском, Варгашинском, Целинном и Каргапольском районах, установлено 14 аншлагов, проинструктировано более 100 граждан. Профилактическая работа проведена в 47 образовательных учреждениях области с общим охватом более 1500 человек.

Отметим, что группировка сил и средств, задействованных в проведении акции, составила 295 человек и 118 единиц техники.

Курган, Марина Шашкова

Курган. Другие новости 24.01.17

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