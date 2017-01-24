В Зауралье во время пожаров погибли 106 человек

Публикации за 24.01.17

В 2016 году на территории Курганской области произошло 1 349 пожаров, в результате которых погибло 106 человек. В сельской местности по сравнению с прошлым годом количество возгораний возросло на 5,9% (665 по 704), погибло девять детей (в 2015 году – пять).

Как отмечают сотрудники СУ СК России по Курганской области, основными причинами возникновения пожаров, в которых погибают люди, являются неправильная эксплуатация бытовых электроприборов, курение в кровати, нарушение правил при устройстве и эксплуатации печей.

В основном пожар возникает из-за неисправности электросети и электроприборов, утечки газа, возгорания электроприборов, оставленных под напряжением без присмотра, неосторожного обращения и шалости детей с огнем, использование неисправных или самодельных отопительных приборов, выброса горящей золы вблизи строений, беспечности и небрежности в обращении с огнем.

Следователи подчеркивают, что для предупреждения пожаров и взрывов, сохранения жизни и имущества, необходимо строго соблюдать правила техники пожарной безопасности, особенно при низкой температуре воздуха, в праздничные дни при употреблении спиртных напитков, а также при использовании электрических и газовых приборов. Кроме того, не следует оставлять детей на длительное время без присмотра, так как в силу малолетнего возраста они не способны принять меры к тушению пожара и самостоятельно выбрать безопасный путь эвакуации.

Курган, Марина Шашкова

Курган. Другие новости 24.01.17

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