В Зауралье выдали права больному шизофренией

Публикации за 24.01.17

В Курганской области после вмешательство прокуратуры Альменевский районный суд признал недействительным выданное водительское удостоверение. Местный житель не мог управлять транспортным средством по медицинским показаниям.

Как пояснили в пресс-службе прокуратуры области, в ходе проверки было установлено, что гражданин с 2001 года состоит на учете у врача-психиатра с диагнозом «Шизофрения». Согласно перечню медицинских противопоказаний к управлению транспортными средствами, наличие такого диагноза исключает выдачу больному водительских прав. Однако в 2014 году указанному гражданину было выдано водительское удостоверение на право управление автомобилем категории «В,В1».

Защищая права неопределенного круга лиц на безопасность дорожного движения, прокурор района обратился с иском в суд о признании недействительным ранее выданного водительского удостоверения и прекращение действия права на управление транспортным средством.

Суд, согласившись с позицией надзорного ведомства, удовлетворил требования прокурора в полном объеме.

Курган, Марина Шашкова

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