В Кургане эвакуировали 40 человек из горящего дома / Есть пострадавшие

Публикации за 24.01.17

Сегодня в 11-38 по местному времени в региональный Центр управления в кризисных ситуациях поступил звонок. Жители сообщали: в многоквартирном доме, расположенном на улице Станционной, произошел пожар. По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Курганской области, горела квартира на третьем этаже пятиэтажного дома. Пожару был присвоен повышенный ранг «вызов № 2».

С верхних этажей были эвакуированы 40 человек, в том числе 11 детей, для этого использовалась автолестница. Эвакуированных жителей временно разместили в теплых автобусах.

Победить огонь удалось спустя час. На тушении были задействованы 34 сотрудника пожарно-спасательных подразделений и 14 единиц техники.

Дальнейшее обследование объекта показало, что огонь охватил 25 кв. м. Практически все пятиэтажное общежитие, в котором находятся 79 жилых комнат, было сильно задымлено.

Три человека, отравившиеся угарным газом, госпитализированы, сообщают в пресс-службе муниципалитета.

Курган, Марина Шашкова

Курган. Другие новости 24.01.17

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