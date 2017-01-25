Житель Кургана поджег дома знакомого «из неприязненных отношений»

Публикации за 25.01.17

В Кургане вынесен приговор 25-летнему местному жителю, который признан виновным в умышленном уничтожении чужого имущества. Молодой человек сжег дом своего знакомого.

Как сообщают в пресс-службе прокуратуры региона, в суде было установлено, что 27 августа 2016 молодой человек, находясь в состоянии алкогольного опьянения, возле дома №5 по улице Петропавловская, умышленно, из личных неприязненных отношений к своему знакомому, неустановленным следствием способом поджог крыльцо дома и скрылся с места преступления. В результате огнем были уничтожены наружные и внутренние, перекрытия, крыша, кровля, проемы, внутренняя отделка, полы.

В общей сложности потерпевшему был причинен ущерб в сумме 580 000 рублей.

Суд признал курганца виновным в инкриминируемом преступлении и назначил наказание в виде 2 лет лишения свободы, условно с испытательным сроком на 2 года 9 месяцев. Иск потерпевшего в связи с поджогом дома удовлетворен в полном объеме.

Приговор суда не вступил в законную силу.

Курган, Марина Шашкова

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