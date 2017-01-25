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Курган

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Публикации за 25.01.17

В Кургане выберут лучшую молодую семью

В Кургане выберут лучшую молодую семью

12 января стартует традиционный фестиваль «Молодые семьи молодого Кургана». Организаторы отмечают: от участников ожидают творческие номера, креативные идеи, рассказы о семейных традициях, истории о рождении новых семей и многое другое.

Фестиваль продлится с 12 февраля по 27 февраля. В этом году он пройдет уже в седьмой раз. Его основные задачи – раскрыть творческий потенциал молодой семьи, популяризировать активные формы семейного отдыха и досуга, привлечь внимание общественности к вопросам укрепления семьи.

«Программа фестиваля построена таким образом, чтобы молодые семьи смогли не только посоревноваться друг с другом, но ещё и хорошо отдохнуть. В течение двух недель им предстоит принимать участие в самых разнообразных конкурсах – творческих, спортивных, интеллектуальных. За это время молодые мамы, папы и их дети выступят в роли фотографов, кулинаров, спортсменов и актеров, поделятся друг с другом «рецептами» семейного счастья», – сообщают в пресс-службе муниципалитета.

Отметим, что в этом году фестиваль проходит под девизом «Академия семейной жизни» и приурочен к Году экологии 2017. Жюри будет оценивать актерское мастерство участников, творческий подход к выполнению заданий и оригинальность идей, отражение в выступлениях семейных увлечений и пропаганду семейных ценностей.

По итогам каждого этапа фестиваля семьям-участникам будут начисляться баллы. Гран-при фестиваля составляет 30 000 рублей.

Участниками фестиваля смогут стать семьи-представители клубов молодых семей и молодые семьи (до 35 лет) города Кургана. Для участия в фестивале необходимо подать заявку до 10 февраля включительно в Курганский Дом молодёжи.

Курган, Марина Шашкова

Курган. Другие новости 25.01.17

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