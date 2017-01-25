Зауральцы задолжали полмиллиона рублей за коммуналку

Публикации за 25.01.17

В 2016 году общая сумма задолженности в пользу организаций топливно-энергетического комплекса в Курганской области составила более 500 млн. рублей. На исполнении в УФССП региона 11 543 исполнительных производства по взысканию таких долгов.

Как отмечают в пресс-службе Управления ФССП области, львиную долю составили долги за электроэнергию (387 млн рублей), за газоснабжение – 92 млн рублей, теплоэнергию – 32 млн рублей.

В должниках числились 11 тысяч физических лиц, 435 – юридических и 100 индивидуальных предпринимателей.

По итогам года окончено более 10 тысяч исполнительных производств на сумму 365 млн рублей.

Добавим, что в течение 2016 года судебными приставами Зауралья вынесено 1400 постановлений об обращении взыскания на пенсионные средства должников, произведено 384 ареста имущества, вынесено 796 постановлений о временном ограничении должников на выезд за пределы Российской Федерации, в рамках 54 исполнительных производств должники привлечены к административной ответственности.

Курган, Марина Шашкова

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