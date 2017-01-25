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Курган

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Публикации за 25.01.17

В Кургане планируют обеспечить природным газом более пяти тысяч квартир

В Кургане планируют обеспечить природным газом более пяти тысяч квартир

Перевод на природный газ индивидуального жилья и многоквартирных домов стал одной из ключевых тем еженедельного рабочего совещания, которое глава города Кургана Сергей Руденко.

Как было отмечено, в 2016 году на природный газ в Кургане были переведены 4275 квартир. 2100 индивидуальных жилых домов были газифицированы через потребительские кооперативы. В планах на 2017 год – обеспечить природным газом 5175 квартир.

По данным пресс-службы муниципалитета, в настоящее время работы в этом направлении уже ведутся. Так, заключен договор на перевод на природный газ 870 квартир в квадрате домов, расположенных по улицам Куйбышева – Б. Петрова – Сибирская – Кравченко. Также планируется газифицировать 964 квартиры в квадрате улиц Кравченко – Савельева – Гоголя – К. Маркса.

Также муниципалитет работает над решением вопросов по переводу на природный газ котельной школы №39, МАУ «Оздоровительный комплекс», детского сада №34 в Вороновке и многоквартирных домов на Утяке.

Курган, Марина Шашкова

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