Зауральские судебные приставы ловят должников на дорогах

Публикации за 25.01.17

В Курганской области продолжаются рейдовые мероприятия под названием «Должник», организованные совместными усилиями сотрудников службы судебных приставов и ГУТ МВД России. Их цель – выявление граждан своевременно не уплативших административные штрафы, назначенные за нарушение Правил дорожного движения.

Как сообщают в пресс-службе УФССП Зауралья, в 2016 году было организовано пять таких оперативно-профилактических мероприятий, в рамках которых проведено 22 совместных рейда. Более 300 должников судебные приставы и сотрудники транспортной полиции посетили по месту жительства.

В результате проведенных мероприятий выявлен 31 должник, уклоняющийся от уплаты задолженности. В отношении водителей были составлены протоколы.

Добавим, что узнать о долгах и сразу их оплатить можно на сайте УФССП России по Курганской области, а также воспользоваться Единым порталом госуслуг.

Курган, Марина Шашкова

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