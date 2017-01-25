NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Курган

■■■■■■■■■

,

Публикации за 25.01.17

Зауральские судебные приставы ловят должников на дорогах

Зауральские судебные приставы ловят должников на дорогах

В Курганской области продолжаются рейдовые мероприятия под названием «Должник», организованные совместными усилиями сотрудников службы судебных приставов и ГУТ МВД России. Их цель – выявление граждан своевременно не уплативших административные штрафы, назначенные за нарушение Правил дорожного движения.

Как сообщают в пресс-службе УФССП Зауралья, в 2016 году было организовано пять таких оперативно-профилактических мероприятий, в рамках которых проведено 22 совместных рейда. Более 300 должников судебные приставы и сотрудники транспортной полиции посетили по месту жительства.

В результате проведенных мероприятий выявлен 31 должник, уклоняющийся от уплаты задолженности. В отношении водителей были составлены протоколы.

Добавим, что узнать о долгах и сразу их оплатить можно на сайте УФССП России по Курганской области, а также воспользоваться Единым порталом госуслуг.

Курган, Марина Шашкова

Курган. Другие новости 25.01.17

В Кургане планируют обеспечить природным газом более пяти тысяч квартир. / Зауральцы задолжали полмиллиона рублей за коммуналку. / В Кургане выберут лучшую молодую семью.

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Адрес уральской редакции: Екатеринбург, ул. Радищева, 6-А, офис 906.
Телефоны в Екатеринбурге: +7 (343) 380-23-37, +7 (343) 287-45-89.
Факс: +7 (343) 380-23-38. E-mail: nr2.ekb (енотовидная собака] gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
Диалог на русском
DirectAdvert
GlobalTeaser
MediaMetrics
RedTram
Loading...
Новости Мира
MarketGid
Flag Counter