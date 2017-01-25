В Кургане жители десятков домов останутся без воды

Публикации за 25.01.17

Сегодня, 25 января, для устранения аварии по адресу ул. Куйбышева, № 159а на водопроводе диаметром 300 мм в ряде домов и административных зданий с 9-00 до 21-00 не будет воды.

Так, без холодного водоснабжения останутся жилые дома, расположенные по адресу: ул.Куйбышева, №138, 140, 142, 142а, 146, 148, 161, 163, 165, 167, 169, 171, 175, 177, 179а, 181, 183, 185. Также в список попадают адреса: поселок КСМ, № 4, 6; Мало-Чаусовский переезд, № 1/1; частный сектор переулков Совхозный, Затобольный, Огородный.

Кроме того, воды не будет в административных зданиях: ул.Куйбышева, № 138а (Детский сад №29 «Родничок»), 144, 144 ст.41, 159а ГНС, 144б (с/к «Турбинка»), 144а, 144в, 144г (Кафе-бар), 148а (Бани-Сауны), 187а, 191 (Управление МЧС). В списке – поселок Кургансельмаш, №16; ул. Половинская, № 4 (Детский сад №118 «Мишутка»); Мало-Чаусовский переезд, № 9 (Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей Управления МВД России по Курганской области); теплопункты 39 и 25.

Кроме того, для замены запорной арматуры по адресу ул. Б.Петрова, №3 с 9-00 до 17-00 будет прекращена подача холодной воды в жилые дома: ул. Б.Петрова, № 3, 9; ул. Аргентовского, № 22; ул. Уральская, № 35, сообщает АО «Водный союз».

Курган, Марина Шашкова

Курган. Другие новости 24.01.17

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