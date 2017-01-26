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Курган

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Публикации за 26.01.17

В Шадринске сгорел жилой дом

В Шадринске сгорел жилой дом

Сегодня ночью в Шадринске на улице Карла Маркса произошел крупный пожар в частном жилом доме. Сообщение о возгорании пожарные города Шадринска получили в 4 часа 20 минут по местному времени. Оперативно прибыв к месту возгорания, они обнаружили, что огнем охвачен частный жилой бревенчатый дом, горит кровля.

Спустя 10 минут огнеборцам удалось локализовать площадь пожара, составившую 100 квадратных метров, и предотвратить его распространение на соседние дома. Еще спустя 10 минут была объявлена ликвидация открытого горения.

После пожарные 8, 10 и 45 пожарно-спасательных частей провели проливку конструкций дома и прилегающей территории, чтобы предотвратить повторное возгорание и возникновение новых очагов.

На место происшествия направлены сотрудники испытательной пожарной лаборатории для установления причины возгорания.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Курганской области отмечают, что всего в ликвидации пожара и его последствий задействовано 38 человек и 16 единиц техники. В том числе от МЧС России – 21 человек и 8 единиц техники.

Курган, Марина Шашкова

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