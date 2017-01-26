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Курган

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Публикации за 26.01.17

В Кургане согласовали кандидатуру директора департамента развития городского хозяйства

В Кургане согласовали кандидатуру директора департамента развития городского хозяйства

С понедельника, 30 января, Андрей Нелюбин вступит в должность заместителя руководителя администрации Кургана – директора департамента развития городского хозяйства. Его кандидатуру накануне утвердили депутаты городской Думы.

Как отметил сити-менеджер Андрей Потапов, представляя Нелюбина, новый директор департамента РГХ – грамотный специалист и опытный руководитель. Потапов напомнил, что Нелюбин стоял у истоков создания МУП «СДП» – предприятия, которое за 8 лет работы стало одним из лидирующих муниципальных предприятий города.

В пресс-службе муниципалитета добавляют, что Андрей Нелюбин имеет богатый опыт работы в управлении городским хозяйством. В разные годы работал на руководящих должностях в товариществе с ограниченной ответственностью «ДСП МК – Курганская-2», ЗАО «Дорстрой-1», ООО «Кетоволессервис», МУП «Дорожно-эксплуатационное управление» и МУП «Управление по благоустройству города Кургана». С апреля 2008 года и по настоящее время он возглавляет Муниципальное унитарное предприятие города Кургана «Специализированное дорожное предприятие».

Курган, Марина Шашкова

Курган. Другие новости 26.01.17

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