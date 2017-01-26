В Кургане готовятся к паводку. Вероятность наводнения высока

Публикации за 26.01.17

Вероятность прихода «большой воды» в Зауралье этой весной достаточно высока, поскольку зима выдалась снежная. В связи с этим администрации Кургана необходимо принять меры для предотвращения внутреннего подтопления территорий города талыми водами. Ход подготовки к весеннему половодью обсудили на совещании, которое провел глава города Сергей Руденко.

Как было отмечено, сейчас особое внимание нужно уделить вывозу снега из микрорайонов. Также Руденко отметил, что город должен начать активную подготовку к паводку.

Так, департаменту социальной политики совместно с городским УМВД России и Управлением социальной защиты населения поручено уточнить списки людей, проживающих в зонах подтопления, при этом обратить пристальное внимание на маломобильные группы населения. МКУ «Управление дорожного хозяйства и благоустройства города Кургана» поручено взять на контроль расчистку гребня дамбы и обеспечить запасы грунта для её укрепления. Кроме того, совместно с ГИБДД необходимо проработать схему движения транспорта и дислокацию дорожных знаков по шоссе Тюнина в случае его перекрытия.

Помимо этого, отмечают в пресс-службе муниципалитета, Сергей Руденко дал распоряжение начальнику МКУ «Управление по делам ГО и ЧС города Кургана» Аркадику Галустову обратить внимание и детально проработать те проблемные вопросы, которые были выявлены в ходе паводка-2016 года, и взять под особый контроль микрорайоны, которые попадают в зону возможного подтопления. Также учреждению предписано осуществить проверку технических средств, задействованных в противопаводковых мероприятиях.

Добавим, что совещания по вопросу подготовки к противопаводковым мероприятиям будут проходить в администрации еженедельно.

Курган, Марина Шашкова

Курган. Другие новости 26.01.17

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