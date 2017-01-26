В Зауралье тренер спортивной школы и полицейский перевозили наркотики

Публикации за 26.01.17

В Курганской области прокуратурой утверждено обвинительное заключение в отношении двух местных жителей. Один из них работает тренером ДЮСШ города Катайска, а второй являлся сотрудником ОМВД России по Катайскому району. Мужчин будут судить за наркопреступление.

Как сообщают в пресс-службе региональной прокуратуры, в ходе следствия было установлено, что в октябре 2016 года мужчины купили для личного употребления наркотическое средства метанон. За зельем они отправились в город Каменск-Уральский Свердловской области, где и приобрели метанон массой 0,34 грамма.

После они приехали на родину, где и были задержаны сотрудниками полиции.

В настоящее время материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу. Добавим, что мужчинам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Курган, Марина Шашкова

Курган. Другие новости 26.01.17

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