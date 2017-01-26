В Кургане подорожали продукты. Зато подешевел валидол

Публикации за 26.01.17

С начала 2017 года в Кургане отмечен рост на несколько видов продуктов питания. В частности, на 34,5% дороже стали помидоры, на 18,6% – огурцы, также поднялись цены на рыбу, картофель, сыр, молоко, капусту, кур и другие продукты. Об этом сообщают в пресс-службе муниципалитета.

По данным источника, департамент экономического развития, предпринимательства и торговли отслеживает и динамику цен на лекарственные препараты. Так, в период с 23 декабря 2016 года по 13 января 2017 года в городских аптеках цены снизились на валидол (на 18,5%), винпоцетин (на 11,4%), бисопролол (на 10,7%), эналаприл (на 7%), таурин (на 4,3%), пирацетам (на 3,9%), дротаверин и аллохол (на 0,9%). Рост средней цены отмечен на препараты нимесулид, линекс, эссенциале форте Н, бисокодил, алмагель, панкреатин, глицин, колдрекс, амоксициллин, анальгин, корвалол, аспирин, ибупрофен и некоторые другие.

Чтобы поддержать социально незащищенных граждан и местных товаропроизводителей администрация города возобновила проведение ярмарок выходного дня. В каждую субботу по 28 марта 2017 года ярмарки будут организованы у центров культуры и досуга «Спутник» и «Современник». По информации департамента экономического развития, предпринимательства и торговли, места на ярмарках предоставляются местным сельхозтоваропроизводителям, гражданам, ведущим крестьянские (фермерские) и личные подсобные хозяйства, пчеловодам. На площадках можно приобрести молочную и мясную продукцию, мясные полуфабрикаты, свежую рыбу, мясо птицы, мясо кролика, мед, хлеб и хлебобулочные изделия, овощи по ценам от производителей.

Курган, Марина Шашкова

Курган. Другие новости 26.01.17

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