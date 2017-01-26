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Курган

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Публикации за 26.01.17

В Кургане наградят победителей конкурсов проекта «Славим человека труда!»

В Кургане наградят победителей конкурсов проекта «Славим человека труда!»

27 января в большом зале правительства Курганской области состоится торжественная церемония награждения победителей ежегодных региональных конкурсов профессионального мастерства по рабочим специальностям. На ней будут присутствовать не только те, кто стал лучшим в областных соревнованиях, но и представители трудовых коллективов, профсоюзов, студенты, ветераны.

В течение года в регионе было проведено более 20 состязаний по различным сферам производственной деятельности: промышленность, энергетика, сельское хозяйство, строительство, связь, лесопромышленный комплекс, дорожное хозяйство, здравоохранение и другие. Своих представителей, а это около 300 работников, направили более 150 ведущих предприятий и учреждений области. В каждой второй номинации принимали участие и студенты профессиональных учебных заведений.

Как отмечают в пресс-службе главы Зауралья, всего будет 40 победителей. Заслуженные награды им вручат губернатор Алексей Кокорин и руководители органов исполнительной власти. Для гостей и участников праздника приготовлены музыкальные подарки и концертные номера.

Курган, Марина Шашкова

Курган. Другие новости 26.01.17

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