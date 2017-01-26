В Зауралье делают ставку на сельхозкооперацию

Публикации за 26.01.17

Развитие сельскохозяйственной кооперации – в числе приоритетных задач на 2017 год. Об этом сообщил директор департамента АПК Курганской области в ходе заседания Совета по развитию агропромышленного комплекса региона.

Как подчеркнул Пугин, такая форма объединения позволяет поддержать личные подсобные хозяйства и вовлекать их в оборот.

«Наша задача – помочь им в организации переработки продукции и сбыте по достойной цене, что, в свою очередь, будет способствовать повышению жизненного уровня сельского населения», – отметил он.

Пугин также рассказал, что в Минсельхоз России направлена заявка о включении Курганской области в приоритетный проект по развитию сельскохозяйственной потребительской кооперации. В бюджете этого года уже заложено более 25 миллионов рублей на грантовую поддержку сельскохозяйственных потребительских кооперативов для развития их материально-технической базы, сообщают в пресс-службе регионального кабмина.

Курган, Марина Шашкова

Курган. Другие новости 26.01.17

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