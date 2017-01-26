У несудимого курганца изъяли более килограмма наркотиков

Публикации за 26.01.17

В Кургане сотрудники полиции изъяли наркотики в крупном размере. «Находку» обнаружили 25 января в микрорайоне Затобольном сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков.

Как сообщают в пресс-службе УМВД России по Курганской области, в ходе оперативно-розыскных мероприятий в доме 38-летнего несудимого неработающего курганца было найдено наркотическое вещество растительного происхождения – каннабис. Его масса составила 659 граммов. После сверток с каннабисом массой 564 грамма был найден в сарае недалеко от дома.

По словам хозяина дома, каннабис он хранил для личного употребления.

По факту незаконного хранения наркотических средств в крупном размере возбуждено уголовное дело. Санкция статьи 228 ч. 2 УК Российской Федерации предусматривает наказание в виде лишения свободы от 3 до 10 лет.

Курган, Марина Шашкова

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