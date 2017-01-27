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Курган

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Публикации за 27.01.17

Зауральский предприниматель застрелил партнера в Челябинске

Зауральский предприниматель застрелил партнера в Челябинске

Житель Курганской области застрелил своего коллегу по бизнесу в Челябинске. Об этом сообщает челябинский портал Telefakt.ru со ссылкой на источник в СКР по Курчатовскому району.

По данным портала, правоохранительные органы разыскивают 30-летнего Сергея Ширяева, который обвиняется в убийстве 34-летнего коллеги Анатолия Григорьева. Мужчины вместе вели неофициальный бизнес.

Трагедия произошла 16 января возле дома №26 по улице Молодогвардейцев. По предварительным данным, Ширяев выстрелил в партнера, когда они оба находились в машине и разговаривали. После Григорьев выскочил из машины, но Ширяев его догнал и произвел еще несколько выстрелов в спину, после чего скрылся. Пострадавшего доставили в больницу, однако спасти его не удалось.

Приметы подозреваемого: на вид 25-30 лет, рост 175 – 180 см, среднего телосложения, славянской внешности. На теле две татуировки – в виде пистолета на животе и надписей на левом предплечье (с тыльной стороны).

Всех, кто располагает информацией о местонахождении обвиняемого, просят обратиться в дежурную часть городского УМВД в Челябинске по тел. 8 (351) 267-77-07, в отдел полиции «Курчатовский» по тел. 8 (351) 742-13-69 или в следственный отдел по Курчатовскому району по тел. 8 (351) 281-45-96.

Курган, Марина Шашкова

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