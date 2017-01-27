NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Курган

■■■■■■■■■

,

Публикации за 27.01.17

В гости к сиротам. Кокорин проверил, в каких условиях проживают новоселы

В гости к сиротам. Кокорин проверил, в каких условиях проживают новоселы

Глава Зауралья Алексей Кокорин в ходе рабочего визита в Варгашинский район посетил недавно построенный 30-квартирный дом для детей-сирот и оценил условия, в которых проживают новоселы.

Как поясняют в пресс-службе губернатора области, Кокорин был на стройплощадке этого дома в июле прошлого года. Тогда строительная готовность объекта была 50%. Накануне же смог оценить результат работы строителей.

Новый дом для детей-сирот был сдан в ноябре этого года. В доме выполнен косметический ремонт, рядом – благоустроенная территория. Молодая семья Марии Галкиной, к которым в гости и пришел Кокорин, заверила губернатора, что живется им комфортно.

Отметим, что сегодня рядом с построенным объектом подготовлена еще одна площадка под возведение многоквартирного дома для детей-сирот.

«Построенные помещения соответствуют всем необходимым требованиям, условия проживания комфортные. Строительство жилья для тех, кто вырос без родителей, – одна из наших приоритетных задач. В этом году нам необходимо значительно продвинуться в решении данного вопроса. Ситуацию с приобретением жилья для детей-сирот мы будем держать на особом контроле», – прокомментировал итоги осмотра глава региона.

Курган, Марина Шашкова

Курган. Другие новости 27.01.17

Суровый маркетинг. В Зауралье «на пробу» продавали алкоголь без лицензии. / В Зауралье каждое второе ДТП произошло из-за плохих дорог. / Славить человека труда в 2017 году будут в Тюмени и Челябинске.

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Адрес уральской редакции: Екатеринбург, ул. Радищева, 6-А, офис 906.
Телефоны в Екатеринбурге: +7 (343) 380-23-37, +7 (343) 287-45-89.
Факс: +7 (343) 380-23-38. E-mail: nr2.ekb (енотовидная собака] gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
Диалог на русском
DirectAdvert
GlobalTeaser
MediaMetrics
RedTram
Loading...
Новости Мира
MarketGid
Flag Counter