В гости к сиротам. Кокорин проверил, в каких условиях проживают новоселы

Публикации за 27.01.17

Глава Зауралья Алексей Кокорин в ходе рабочего визита в Варгашинский район посетил недавно построенный 30-квартирный дом для детей-сирот и оценил условия, в которых проживают новоселы.

Как поясняют в пресс-службе губернатора области, Кокорин был на стройплощадке этого дома в июле прошлого года. Тогда строительная готовность объекта была 50%. Накануне же смог оценить результат работы строителей.

Новый дом для детей-сирот был сдан в ноябре этого года. В доме выполнен косметический ремонт, рядом – благоустроенная территория. Молодая семья Марии Галкиной, к которым в гости и пришел Кокорин, заверила губернатора, что живется им комфортно.

Отметим, что сегодня рядом с построенным объектом подготовлена еще одна площадка под возведение многоквартирного дома для детей-сирот.

«Построенные помещения соответствуют всем необходимым требованиям, условия проживания комфортные. Строительство жилья для тех, кто вырос без родителей, – одна из наших приоритетных задач. В этом году нам необходимо значительно продвинуться в решении данного вопроса. Ситуацию с приобретением жилья для детей-сирот мы будем держать на особом контроле», – прокомментировал итоги осмотра глава региона.

Курган, Марина Шашкова

Курган. Другие новости 27.01.17

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