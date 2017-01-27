Срок сдачи домов «СМУ КПД» вновь откладывается / Теперь до весны

Публикации за 27.01.17

К новому году, как этого требовали власти Зауралья, «СМУ КПД» дома, входящие в жилкомплексы «Снегири», «Аврора» и «Апельсин» сдать не сумели. Ситуация вновь обсуждалась на совещании рабочей группы под руководством первого заместителя губернатора Виктора Сухнева накануне, 26 января.

В заседании приняли участие руководители комитета по архитектуре и строительству Курганской области, администрации Кургана, департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ, ресурсоснабжающих организаций, Гостройнадзора, а также генеральный директор предприятия-застройщика Павел Жданов.

Как сообщил председатель комитета по архитектуре и строительству Юрий Выродов, в настоящее время подготовлены заключения Госстройнадзора по домам 1А и 1Б жилого комплекса «Снегири». К вводу они готовы практически полностью, все замечания сняты. Устраняются недостатки на объектах 2А, 2Б, 2В.

Кроме того, отметил Выродов, серьезно продвинулись строительные работы на жилом комплексе «Апельсин», завершаются фасадные работы, остекление лоджий. Два объекта уже практически готовы к предъявлению их Госстройнадзору. В жилой комплекс «Аврора», где уже запущено тепло, сегодня с итоговой проверкой побывают специалисты Госстройнадзора.

«Задачи, которые мы ставили перед новым годом, выполнены. Но нужно продолжать работать оперативно, чтобы решать поступающие вопросы. К 1 апреля абсолютно все достраиваемые жилые объекты должны быть подготовлены к эксплуатации», – резюмировал вице-губернатор Виктор Сухнев.

Курган, Марина Шашкова

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