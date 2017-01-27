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Курган

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Публикации за 27.01.17

В Кургане выберут учителя года – 2017

В Кургане выберут учителя года – 2017

33 педагога Кургана поборются за звание «Учитель года – 2017». XXVI городской конкурс профессионального педагогического мастерства откроется во Дворце детского (юношеского) творчества в понедельник 30 января.

По данным пресс-службы муниципалитета, 12 конкурсантов будут бороться в номинации «Учитель года», девять – в номинации «Воспитатель года», 12 – в номинации «Педагогический дебют».

Впервые за всю историю существования конкурса в этом году участие в конкурсе примут сразу пять мужчин – представители школ №№ 48, 28, 5, гимназии № 19 и лицея №12. Возраст самого молодого конкурсанта составляет 20 лет, самого опытного – 51 год.

Жюри конкурса в этом году возглавит кандидат педагогических наук, председатель Общественного совета при Департаменте образования и науки Курганской области, преподаватель КГУ Лариса Тарунина. Традиционно на конкурсе будут работать также детское и общественное жюри.

Курган, Марина Шашкова

Курган. Другие новости 27.01.17

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